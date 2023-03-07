Путин поручил освободить туроператоров от уплаты НДС за туры по России до 2027 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин поручил отменить выплату НДС туроператорам за те туры, которые они продают по территории Российской Федерации. Заграничных путёвок инициатива президента не коснётся, о чём сообщается на сайте Кремля.

Таким образом, туроператоры не будут платить налог за добавленную стоимость вплоть до 30 июня 2027 года. При этом льгота будет действовать задним числом, начиная с 1 января 2023 года, то есть все проданные в этот период путёвки на российские курорты не будут облагаться НДС.

Сообщается, что это поручение Путин дал по итогам совещания с Кабмином, которое состоялось 24 января 2023 года. Предложение об отмене НДС для туроператоров выдвинул глава Минэкономразвития Максим Решетников, а министр финансов Антон Силуанов поддержал эту идею.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские туроператоры оценили перспективы отдыха в Турции на фоне продолжающихся афтершоков и рисков новых землетрясений.