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НовостиЭкономика7 марта 2023 12:48

Путин поручил освободить туроператоров от уплаты НДС за туры по России до 2027 года

При этом льгота начнёт действовать задним числом
Сергей КУДРИН
Путин поручил освободить туроператоров от уплаты НДС за туры по России до 2027 года

Путин поручил освободить туроператоров от уплаты НДС за туры по России до 2027 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин поручил отменить выплату НДС туроператорам за те туры, которые они продают по территории Российской Федерации. Заграничных путёвок инициатива президента не коснётся, о чём сообщается на сайте Кремля.

Таким образом, туроператоры не будут платить налог за добавленную стоимость вплоть до 30 июня 2027 года. При этом льгота будет действовать задним числом, начиная с 1 января 2023 года, то есть все проданные в этот период путёвки на российские курорты не будут облагаться НДС.

Сообщается, что это поручение Путин дал по итогам совещания с Кабмином, которое состоялось 24 января 2023 года. Предложение об отмене НДС для туроператоров выдвинул глава Минэкономразвития Максим Решетников, а министр финансов Антон Силуанов поддержал эту идею.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские туроператоры оценили перспективы отдыха в Турции на фоне продолжающихся афтершоков и рисков новых землетрясений.