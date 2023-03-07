Два самолета ВВС Италии столкнулись под Римом во время тренировки совместных маневров Фото: стоп-кадр из видео

Два самолета ВВС Италии столкнулись во время учений. Воздушные судна разбились. Оба пилота погибли, сообщили в ВВС Италии.

Учения проходили недалеко от Рима. Катастрофа случилась примерно в 20 км к северо-востоку от итальянской столицы.

Известно, что столкновение произошло во время тренировочной миссии самолетов военно-воздушных сил страны. Воздушные судна выполняли совместный маневр, когда по неизвестным причинам столкнулись.

Сообщается, что одна из летательных машин упала на жилое здание. Второй самолет разбился в поле. Место происшествия оцепили. На видео с места крушения видно, что ЧП привело к пожару, который охватил, в том числе, и припаркованные рядом с домом авто.

Оба пилота не выжили.

Также сообщается, что два остальных самолета, принимающие участия в учениях, приземлились благополучно.

Ранее стало известно, что в Толмачево экстренно приземлился военный самолет Ан-124 «Руслан». Причиной посадки могли стать проблемы с шасси.