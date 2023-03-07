ЕС сформирует картель для закупок газа в попытке снизить цены на поставки

ЕС к апрелю сформирует картель для закупок газа в попытке снизить цены на поставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович рассказал, что в апреле Евросоюз планирует объявить тендер на поставку газа странам-участникам. Совместной закупкой ЕС надеется снизить цены на энергоресурсы. Шефчович в интервью агентству Bloomberg отметил, что в сотрудничестве заинтересованы более 50 поставщиков со всего мира.

Первые контракты надеются заключить уже к июню 2023 года. Предполагается, что это будут поставщики из США, Африки и с Ближнего Востока.

— Я надеюсь, что мы создадим новую систему, которая повысит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители, — заявил Шефчович.

По предварительным экспертным оценкам совместный спрос 27 стран — членов ЕС составит 24 млрд куб. м в течение ближайших трех лет. Наибольшие потребности у отраслей по производству стали, алюминия, керамики, стекла и автомобилей. По словам Шефчовича, разница в ценах с США и Китаем стопорит усиление экономики.

Еврокомиссия предлагает ввести систему совместных закупок, что позволит обеспечить около 15% от общей европейской потребности в газе.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков ранее в разговоре с KP.RU предсказал рост цен на европейский газ. При стечении некоторых обстоятельств они могут достичь трех тыс. долларов за тысячу кубометров.