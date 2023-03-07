NYT: Американские чиновники подозревают проукраинскую группировку в подрыве «Северных потоков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальная позиция американских чиновников по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» обратилась против киевского режима, о чём сообщает американская газета New York Times.

По мнению конгрессменов США, изучивших данные собственной разведки, теракт на газопроводах был организован некой проукраинской группировкой. Ничего конкретного американцы однако пока не уточняют.

Напомним, что в мировом инфополе уже некоторое время широко обсуждается расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который детально расписал причастность США к подрыву российских газопроводов. Проводить детальное расследование теракта коллективный Запад отказывается, ссылаясь на якобы некомпетентность Херша.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Херш также опубликовал продолжение своего расследования, в котором указал на то, что помощь в подрыве «Северных потоков» американцам оказали норвежские спецслужбы.