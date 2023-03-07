Россияне чаще всего выбирают в качестве подарка на 8 Марта гаджеты Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики рассказали, какие подарки россияне чаще всего выбирают на 8 Марта. Активнее всего подарки заказывают на мультибрендовых маркетплейсах. Не менее популярны гаджеты, они давно обогнали по популярности книги. А вместо домашнего ужина теперь предпочитают доставку.

Тенденция с покупками на маркетплейсах наметилась в последние два года. Мужчины предпочитают тратить минимум времени на походы по магазинам и оформляют доставку.

А вот подарочные карты – еще один традиционный презент – тоже стали покупать реже. Например, в 2022 году интерес к ним упал на 30% по сравнению с 2021 годом. Интерес к книгам снизился на 21%.

Гаджеты стали самым дорогим подарком, средний чек составил 29589 руб.

- В этом году средний чек на покупку гаджетов к 8 Марта вырастет до 30-33 тысяч рублей, - прокомментировал «Газете.Ru» CEO Коkос Group Александр Шокуров.

На втором и третьем месте товары для спорта и турпоездки, они стоят 19588 и 19126 рублей соответственно. А вот товары для дома в среднем обходятся в 17006 рублей.

От своих мужчин 8 Марта почти 46% респонденток ждут в подарок украшения. 31% хотели бы получить кольцо, 6% — серьги, 5% — браслет, а 4% мечтают о премиальных часах, пишет RT.

А вот больше всего в день 8 Марта раздражает женщин то, что их мужчины не продумывает поздравление заранее, не упаковывает букеты и подарок с раннего утра, передает "360".

Ранее, эксперты рассказали, что делать, если остался один в праздники. Доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш подтвердил "Известиям", что одиночество влияет на состояние здоровья. Люди — социальные существа, и общение для них очень важно.