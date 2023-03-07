Шольц рассказал о «частых и долгих» телефонных разговорах с Путиным Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, 7 марта, о том что в последний год он постоянно находится в контакте с президентом России Владимиром Путиным, поддерживая связь по телефону. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

По словам Шольца, за прошедший год он созванивался с Путиным очень часто, и разговоры продолжались длительное время. Суть таких продолжительных переговоров по телефону канцлер раскрывать не стал, однако заявил о том, что продолжит регулярно общаться с российским президентом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в 2022 году Олаф Шольц звонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить военную спецоперацию на Украине и возможные переговоры с Киевом. После этого он звонил Владимиру Зеленскому, с аналогичными вопросами.

Незадолго до этого звонка Путин и Шольц общались на тему нацизма, расплодившегося на Украине. Российский лидер тогда призывал канцлера ФРГ повлиять на киевский режим, чтобы неонацисты позволили эвакуироваться шести тысячам иностранных граждан с территории Украины.