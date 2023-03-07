Флорист посоветовала не использовать аспирин, чтобы продлить жизнь букету цветов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 8 Марта принято дарить женщинам цветы. Но этот подарок, увы, недолговечен. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала советы, как исправить ситуацию и дольше наслаждаться свежим букетом.

Прежде всего, обычную воду в вазе необходимо заменить на минеральную. А вот советы вроде «добавьте аспирин» или сахар – наоборот вредят растениям.

Лучшим средством для поддержания свежести растений будут специальные препараты, которые продаются в цветочных магазинах.

- Но элементарно можно налить минеральную воду и она тоже помогает продлить жизнь цветов, — заверила Сафронова в беседе с NEWS.ru.

Кстати, выбор цветов на 8 Марта зависит от множества факторов, однако далеко не всегда роскошный букет свидетельствует о глубине чувств. Клинический психолог Майя Медведева рассказала Пятому каналу, по какому принципу мужчины выбирают цветы женщинам в подарок. Цвет букета и его наполнение могут раскрыть истинные чувства дарителя.