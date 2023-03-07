Сомнолог ответил, обязательно ли заснуть до полуночи, чтобы быть бодрым утром Фото: Евгения ГУСЕВА

Жизнь современного человека часто заставляет забыть о режиме. Но мы все помним, что врачи советуют – засыпать нужно до 22:00, чтобы мозг отдохнул и восстановился.

Если в 22.00 отбой невозможен, то до полуночи точно нужно постараться заснуть. А полноценный отдых должен длиться не менее 7-9 часов.

- Эти рекомендации, на мой взгляд, несколько устарели», - рассказывает интернет-изданию "Подмосковье сегодня" врач-сомнолог Михаил Котенков.

Главное правило – следить за продолжительностью сна. Если комфортно лечь в 11 вечера и проснуться в 6 утра – нет проблем. А кому-то подходит сон с 2 ночи и до 9 утра. Такое тоже возможно, если утром есть чувство бодрости.

- А бывает и наоборот, вы высыпаетесь за 5-6 часов. Тогда неудивительно, что если вы ляжете спать с расчетом на более длительный сон, то, скорее всего, просто не сможете уснуть пару часов, - акцентирует внимание эксперт.

Самым важным в этом вопросе является выбрать комфортный для себя режим и всегда ложиться спать в одно и тоже время. На выходных можно чуть сдвинуть график или поспать подольше на 1-1,5 часа. А вот спать до полудня – плохая идея.

Ранее врачи ответили, стоит ли прибегать к народному способы - заклеивать на ночь рот, чтобы начать дышать носом. Это может обернуться серьезной проблемой, пишет РИАМО.

А вот сбитый режим является основной причиной возникновения желания вздремнуть посреди рабочего дня. Причина в том, что многие люди вынуждены постоянно просыпаться в разное время. Такое явление называется социальным джетлагом, сообщает Москва 24.

Если же человек, который ночью спит достаточное количество времени, испытывает сонливость на протяжении дня, то это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов, таких как питание, пишет RT.