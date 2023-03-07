Россиянам рассказали, как изменится их пенсия после переезда в другой регион Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Член Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал Lenta.ru, что в некоторых случаях миграция внутри страны может повлиять на сумму пенсионной выплаты. Однако такие ситуации редки.

Так, если человек переехал из северного района, раньше, чем накопил нужный стаж, то он не будет получать надбавку, которая по закону составляет от 30 до 50% от размера пенсии.

Вторая ситуация, при которой пенсия может снизиться, связана с федеральной соцдоплатой. Если доходы неработающего пенсионера не дотягивают до прожиточного минимума, ему доплачивают до этой суммы. Если же он переедет в регион, где установлен более низкий прожиточный минимум, то и доплата будет соответственно меньше.

Ранее «Известия» опубликовали большой материал, в котором рассказали о накопительных пенсиях. Из него можно узнать, кому полагается такая надбавка в 2023 году. «Забрать» ее можно единоразово.