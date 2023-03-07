Эксперт Зыков назвал основные способы утечки персональных данных в Сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без мессенджеров сложно представить нашу жизнь, но использование данных сервисов может нести в себе опасность. Прежде всего, есть угроза безопасности персональных данных. Об этом сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Подобные угрозы делятся на две категории: первое – халатное обращение с такой информацией со стороны самих пользователей, а второе – со стороны компаний.

Часто люди оставляют сведения о себе и своих документах на малоизвестных сайтах и последствия могут быть какими угодно.

- При этом в пользовательском соглашении может быть прописано, что имеют передать ваши данные третьим лицам. Подобные ресурсы, как правило, зарабатывают на продаже персональных данных, - говорит Владимир Зыков «Ридусу».

В руках неких заинтересованных лиц оказываются паспортные данные, электронные адреса, сведения о личном транспорте и иной собственности, информация о банковских картах.

- А сегодня в России штрафы за утечки ничтожно малы, поэтому компании очень плохо следят за безопасностью данных клиентов, — сказал эксперт.