Депутаты бундестага призывают запретить подготовку украинских военных на территории ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа депутатов бундестага призвала запретить обучение украинских военных в Германии. Подготовка бойцов ВСУ на территории ФРГ может привести к тому, что она станет одной из сторон конфликта, считают они. С текстом обращения парламентариев от правой партии «Альтернатива для Германии» к правительству ознакомилась Lenta.ru.

Депутаты напомнили, что 17 октября 2022 года министры иностранных дел ЕС приняли решение обучить 15 тыс. украинских военнослужащих на территории Европейского Союза. Также парламентарии ссылаются на «конфиденциальное решение», согласно которому в Европе по просьбе Киева будут готовить до девяти бригад, численность каждой из которых может достигать пяти тыс. человек.

Немецкие депутаты сообщают, что уже сейчас в Германии обучают солдат ВСУ. Если же будет реализована и более масштабная помощь с военной подготовкой на территории ФРГ, то Берлин может стать стороной СВО. Таким образом произойдет переход на новую стадию эскалации украинского конфликта.

По этой причине парламентарии призвали правительство добиваться мирного урегулирования кризиса на Украине и запрет на обучение киевских солдат на немецкой земле.

Отметим, что правящие власти ФРГ придерживаются иной позиции. Так, «Известия» сообщали, что представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц заявил об окончании обучения украинских военных «в срок». После этого Берлин отправит ВСУ партию обещанных танков Leopard 2.