Минфин США: G7 планирует пересмотр потолка цен на российскую нефть в марте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны G7 в марте планируют пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть, об этом РИА Новости заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

«…G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен (на нефть РФ)», - сообщила Розенберг.

Также помощнице был задан вопрос, наблюдают ли США дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения политики ценового потолка в отношении РФ. «К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу», - заключила она.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть из России, утвержденный ЕС. Предельная цена на российскую нефть составила 60 долларов за баррель.

Потолок цен нефтепродукты из России вступил в силу с 5 февраля 2023 года.

18 декабря 2022 года журнал Foreign Policy заявил, что потолок цен на нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, наносит больше вреда Европе, чем России.

27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Из документа следует. что Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописан «ценовой потолок». Исключения возможны, но только по решению президента.

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