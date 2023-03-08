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НовостиПолитика7 марта 2023 21:09

Президент Грузии поддержала митингующих против законопроекта об иноагентах

По словам Зурабишвили, данный законопроект необходимо отменить
Сергей ГАПЧУК
Президент Грузии поддержала митингующих против законопроекта об иноагентах

Президент Грузии поддержала митингующих против законопроекта об иноагентах

Фото: REUTERS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.

«Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня», - заявила Зурабишвили в видеообращении.

По ее словам, законопроект об иноагентах следует отменить, и подтвердила свое намерение наложить на него вето.

Кроме того, она выступила с утверждением, что законопроект, «возможно, был подписан под диктовку Москвы». При этом Зурабишвили не привела никаких доказательств своих слов.

Как писал сайт KP.RU, 7 марта 2023 года в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских «коктейлями Молотова».

В полицейских полетели бутылки после того, как они попытались оттеснить митингующих. Первая попала в передний ряд полицейских, еще две - в последующие ряды оцепления, из-за этого на некоторых правоохранителях загорелось обмундирование. Огонь удалось потушить.

6 марта 2023 года депутаты грузинского парламента устроили драку во время рассмотрения проекта закона об иностранных агентах, на улице также проходит митинг против принятия документа.

Ранее Зурабишвили выступала против возобновления авиасообщения с Россией, и призывала ужесточить условия пребывания граждан РФ в республике.

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