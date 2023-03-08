Президент Грузии поддержала митингующих против законопроекта об иноагентах Фото: REUTERS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.

«Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня», - заявила Зурабишвили в видеообращении.

По ее словам, законопроект об иноагентах следует отменить, и подтвердила свое намерение наложить на него вето.

Кроме того, она выступила с утверждением, что законопроект, «возможно, был подписан под диктовку Москвы». При этом Зурабишвили не привела никаких доказательств своих слов.

Как писал сайт KP.RU, 7 марта 2023 года в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских «коктейлями Молотова».

В полицейских полетели бутылки после того, как они попытались оттеснить митингующих. Первая попала в передний ряд полицейских, еще две - в последующие ряды оцепления, из-за этого на некоторых правоохранителях загорелось обмундирование. Огонь удалось потушить.

6 марта 2023 года депутаты грузинского парламента устроили драку во время рассмотрения проекта закона об иностранных агентах, на улице также проходит митинг против принятия документа.

Ранее Зурабишвили выступала против возобновления авиасообщения с Россией, и призывала ужесточить условия пребывания граждан РФ в республике.

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