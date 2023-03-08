Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта Фото: REUTERS

Владимир Путин в видеообращении поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству является безусловной ценностью.

«Дорогие наши женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!», - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что этот праздник для России всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, потому что вызвышенное, уважительное к женщине, к материнству для нас безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение.

Кроме того, глава государства отдельно поздравил женщин-военнослужащих из боевых подразделений, а также оказывающих медицинскую помощь на передовой.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом не на фоне башен Кремля, а в окружении военных. 18 человек, женщин и мужчин в камуфляже, плотной стеной стояли за президентом. Как после объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, это обращение было записано в штабе Южного военного округа.

В своей чуть больше 9-ти минут поздравительной речи глава государства сказал о поддержке семей погибших «вместе будем поднимать детей» и про западные элиты, которые «годами лицемерно заверяли нас в своих мирных намерениях, в том числе и по решению тяжелейшего конфликта на Донбассе» и многое другое.

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