Вашингтон и Брюссель отреагировали на протесты в Грузии

Представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что ответственные за подавление протестов в Тбилиси могут попасть под санкции США.

Он отметил, что принятие в Грузии закона об иноагентах может поставить под угрозу партнерство Вашингтона и Тбилиси.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию поддерживать приверженность демократии, верховенства закона и прав человека.

«Законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз», - сказал евродипломат.

Напомним, ранее в парламент Грузии внесли два законопроекта об иноагентах - «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».

Первый «грузинский» вариант предполагает, что некоммерческие юрлица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа.

После того, как оппозиция раскритиковала первый вариант проекта, парламентское большинство подготовило второй, более «жесткий» - так называемый «американский», по сути он является переводом на грузинский Закона о регистрации иностранных агентов, принятого в США в 1938 году. В этом законопроекте статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц, а за нарушение грозит уголовная ответственность. Впрочем, такой своеобразный, но вполне прозрачный намек не считали не оппозиция, ни Нэд Прайс.