В Тбилиси спецназ приступил к разгону митингующих против законопроекта об иноагентах Фото: REUTERS

В центре Тбилиси сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели для разгона митингующих против законопроекта об иноагентах. Кадры опубликовали грузинские телекомпании в прямых эфирах.

«Спецназ двинулся по проспекту Руставели с двух локаций, с площади Свободы и улицы Читадзе», - сообщил телеканал «Рустави 2».

Как писал сайт KP.RU, 6 марта 2023 года депутаты грузинского парламента устроили драку во время рассмотрения проекта закона об иностранных агентах.

Параллельно с этим проходил митинг у входа в парламент. Сторонники оппозиции выступали против документа. На месте находилась полиция, которая окружила здание.

В Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских «коктейлями Молотова».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении поддержала митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.