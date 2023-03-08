Полковник США Макгрегор: Зеленский подал сигнал бедствия странам Запада Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский подал сигнал бедствия странам Запада из-за тяжелого положения ВСУ на передовой, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.

«Число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек, преимущественно из-за упорной обороны Артемовска (старое название -Бахмут)», - сказал офицер.

Макгрегор отметил, что «сейчас он в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема в том, что лучшие его солдаты мертвы».

По его словам, Киеву приходится отправлять на передовую стариков, подростков и женщин, чтобы пополнить потрепанные российской артиллерией части.

«Зеленский фактически говорит всем: «Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено», - подытожил экс-советник.

Как писал сайт KP.RU, ранее Макгрегор заявлял, что Украина как национальное государство уже мертва. 40% ее городов и инфраструктуры уничтожено, а вся промышленная база, все, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России.

Как отмечал полковник, за год Украину покинули огромное количество людей, в связи с чем ее население сократилось с 38 миллионов до 18-22 миллионов человек.

7 марта 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и превысили 11 тысяч человек.

В конце ноября 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине погибло не менее 100 тысяч военных.