Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на краснолиманском направлении, об этом рассказал командир зенитной батареи с позывным «Звезда» РИА Новости.

«Находимся на краснолиманском направлении. Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров», - рассказал военнослужащий.

Командир прямо с передовой также поздравил женщин с Международным женским днем.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Артемовска поможет российским войскам продолжить наступление вглубь обороны ВСУ.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска. По его словам, российские военные также взяли под контроль все дороги, ведущие к городу.

4 марта 2023 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о получении приказа покинуть Артемовск.

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения ВСУ Бахмута и продолжить службу в теробороне. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление.