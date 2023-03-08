Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине продлится еще долго Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине продлится еще долго, об этом он высказался во время встречи с согражданами в Котбусе (федеральная земля Бранденбург).

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что, с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок нефти, газа и угля из России, при этом для экономики страны не произошло ничего серьезного.

5 марта 2023 года канцлер Германии сообщил, что правительство КНР заверило, что не будет поставлять вооружение России.

«Китайское правительство заверило, что не будет их поставлять. И этого мы требуем и за этим следим», – сказал политик в ходе пресс-конференции.