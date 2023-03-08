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НовостиПолитика8 марта 2023 2:45

Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине продлится еще долго

Канцлер ФРГ считает необходимым на постоянной основе производить оружие
Сергей ГАПЧУК
Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине продлится еще долго

Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине продлится еще долго

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине продлится еще долго, об этом он высказался во время встречи с согражданами в Котбусе (федеральная земля Бранденбург).

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что, с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок нефти, газа и угля из России, при этом для экономики страны не произошло ничего серьезного.

5 марта 2023 года канцлер Германии сообщил, что правительство КНР заверило, что не будет поставлять вооружение России.

«Китайское правительство заверило, что не будет их поставлять. И этого мы требуем и за этим следим», – сказал политик в ходе пресс-конференции.