Дипломат России в США Андрей Леденев: Утечки о взрывах на «Северных потоках» направлены на сокрытие истины Фото: REUTERS

Публикации в американской прессе о причастности проукраинской группировки к теракту на газопроводах «Северный поток» направлены на то, чтобы пустить по ложному следу расследование инцидента, об этом заявил в Telegram-канале советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

«Никакой веры в «беспристрастность» выводов американских разведслужб у нас нет и быть не может», - сказал Леденев.

Он отметил, что «усматриваем в анонимных «утечках» не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении».

По его словам, вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, на некие абстрактные индивидуальные лица.

«Справедливость в итоге восторжествует», - подчеркнул дипломат.

Как писал сайт KP.RU, газета New York Times сообщила, что официальная позиция американских чиновников по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» обратилась против киевского режима.

По мнению конгрессменов США, изучивших данные собственной разведки, теракт на газопроводах был организован некой проукраинской группировкой.

Американский журналист, автор расследования диверсии на газопроводе «Северный поток» Сеймур Херш рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать публикацию New York Times о новых разведданных по взрывам.

Кроме того, Сеймур Херш анонсировал новое расследование по взрывам на газопроводе. Он сообщил, что оно уже написано, и будет опубликовано на следующей неделе.