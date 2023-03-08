В центре Тбилиси завершилась акция протеста против законопроекта об иноагентах Фото: REUTERS

В центре Тбилиси завершена акция протеста, на центральном проспекте Руставели восстановлено автомобильное движение, об этом сообщило информагентство «Интерпрессньюс».

«Восстановлено автомобильное движение на проспекте Руставели. Район покидают правоохранители, спецназ, увозят водометные машины», - заявило издание.

Агентство отметило, что участники митинга также покидают территорию вокруг парламента. На место прибыли сотрудники коммунальных служб, которые убирают территорию.

Как писал сайт KP.RU, в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских «коктейлями Молотова».

В центре Тбилиси сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели для разгона митингующих против законопроекта об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.

Представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что ответственные за подавление протестов в Тбилиси могут попасть под санкции США.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию поддерживать приверженность демократии, верховенства закона и прав человека.

Напомним, 6 марта 2023 года депутаты грузинского парламента устроили драку во время рассмотрения проекта закона об иностранных агентах.