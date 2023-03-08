Рогов назвал три фактора, которые могут повлиять на решение Киева о наступлении на Запорожье

Рогов назвал три фактора, при которых Киева может решиться на наступление на Запорожье Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут решиться пойти в наступление на Запорожскую область при наличии трех факторов, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Одним из таких факторов представитель администрации Запорожья назвал достаточное количество военнослужащих у границ. По его мнению, ВСУ нужно собрать более 40 тысяч человек. Кроме того, Киеву для наступления необходимо стянуть достаточное количество военной техники, в том числе западной, полагает Рогов.

Еще один фактор – наличие зеленой растительности в лесополосах. Как считает член администрации Запорожской области, она позволит украинским войскам перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику.

Напомним, ранее Рогов в беседе с KP.RU рассказал, что киевский режим сосредотачивает силы для весеннего наступления именно у подконтрольной России территории Запорожской области.