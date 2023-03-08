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НовостиПолитика8 марта 2023 7:35

Рогов назвал три фактора, которые могут повлиять на решение Киева о наступлении на Запорожье

ВСУ для начала должны стянуть достаточное количество людей и техники, отметил член администрации региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Рогов назвал три фактора, при которых Киева может решиться на наступление на Запорожье

Рогов назвал три фактора, при которых Киева может решиться на наступление на Запорожье

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут решиться пойти в наступление на Запорожскую область при наличии трех факторов, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Одним из таких факторов представитель администрации Запорожья назвал достаточное количество военнослужащих у границ. По его мнению, ВСУ нужно собрать более 40 тысяч человек. Кроме того, Киеву для наступления необходимо стянуть достаточное количество военной техники, в том числе западной, полагает Рогов.

Еще один фактор – наличие зеленой растительности в лесополосах. Как считает член администрации Запорожской области, она позволит украинским войскам перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику.

Напомним, ранее Рогов в беседе с KP.RU рассказал, что киевский режим сосредотачивает силы для весеннего наступления именно у подконтрольной России территории Запорожской области.