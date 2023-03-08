Мужчина пострадал во время взрыва в жилом доме на Липецкой улице Москвы Фото: прокуратура Москвы

На Липецкой улице в Москве произошёл взрыв, в одной из квартир жилой многоэтажки. Известно, что пострадал один человек - мужчина 1998 года рождения. О случившемся инциденте сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пострадавшим уже занимаются приехавшие на вызов медики. При осмотре квартиры установлено, что взрывная волна выбила оконную раму - её обломки оказались разбросаны по газону перед домом. Также были разрушены внутренние конструкции, осыпалась плитка в ванной комнате.

При этом сообщается, что газовое оборудование тут не при чём - все коммуникации и устройства, работающие на газу, остались целыми, и утечки тоже обнаружено не было. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в конце февраля в Ульяновске также произошёл взрыв в жилом многоквартирном доме. Пострадавший местный житель был отправлен в реанимацию.