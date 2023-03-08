Экс-разведчик США Риттер: Путин резко ответил на попытку Запада развалить Россию Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов, об этом в интервью YouTube-каналу заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«После распада СССР США пытались «добить» новое государство экономически и политически, навязать ему олигархат», - отметил офицер.

«Путин — это тот парень, который пришел и сказал: «С нас хватит, Россия поднимется на ноги», - сообщил Риттер.

По его словам, Путин «хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе».

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года Скотт Риттер заявлял, что план США по ослаблению власти президента России Владимира Путина провалился.

Экс-разведчик отмечал, что Белый дом для ослабления российского лидера хотел использовать конфликт на Украине, однако «можно сказать, что Путин стал даже сильнее». По мнению военного, «Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию».

8 марта 2023 года Риттер подчеркнул, что президент России Владимир Путин четко обозначил будущие контуры безопасности страны в контексте ситуации на Украине.