Посол РФ Антонов заявил, что санкции Запада подстегнули в России опережающее импортозамещение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные санкции оказались для России бодрящим душем, который подстегнул в стране опережающее импортозамещение, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для газеты «Коммерсант».

«Зачинщиков санкций можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением», - написал дипломат.

Антонов подчеркнул, что «рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа».

«Никакого обвала рынка так и не произошло. По последним оценкам, сокращение ВВП России по итогам 2022 года ограничилось 2,1%. На «коллапс» никак не тянет», - добавил посол.

Как писал сайт KP.RU, 3 марта 2023 года посол Антонов открыто назвал ответственными за теракт в Брянской области именно американских чиновников.

Дипломат отметил, что всё потому, что террористы были вдохновлены безмерной поддержкой Белого дома.

Ранее 19 февраля 2023 года посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон оправдывает свои действия по эскалации украинского конфликта, утверждая о якобы преступлениях России.

Он напомнил слова вице-президента США Камалы Харрис в ходе Мюнхенской конференции о том, что Москва якобы совершает преступления против человечности. Такие заявления Антонов назвал циничной «попыткой демонизировать Россию».

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