Генерал Коттон: США планируют развернуть батарею гиперзвуковых ракет до конца 2023 года

Подготовка к испытаниям ракеты AGM-183A. Фото: Lockheed Martin

США к концу 2023 года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, об этом заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон.

«В конце 2023 года армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности», - заявил Коттон на слушаниях в конгрессе.

Офицер отметил, что «в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС».

По словам генерала, разработка и развертывание гиперзвуковых ракет являются для командования приоритетом.

Как писал сайт KP.RU, 4 января 2023 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного новейшими гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон».

Путин заявил, что у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат «Адмирал Горшков» начинает дальний морской поход.

Президент отметил, что это обычное дело, но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», – а также другим вооружением последних поколений.

19 февраля 2023 года Ростех сообщил, что наращивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Напомним, 20 марта 2022 года в Ивано-Франковской области на Украине впервые ударом гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» был уничтожен большой подземный склад боеприпасов под серьезными бетонными перекрытиями и на приличной глубине.