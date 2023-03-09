Боррель: ЕС готов передать Киеву все снаряды из «оставшихся запасов» на складах Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти ЕС готовы передать Украине все снаряды из оставшихся запасов на европейских складах, включая 155-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы.

Евродипломат отметил, что министры обороны стран ЕС одобрили срочные поставки боеприпасов и готовы выделить один миллиард долларов из Европейского фонда мира для этой цели.

Как писал сайт KP.RU, 8 марта 2023 года Боррель на пресс-конференции в Стокгольме заявил, что военная миссия ЕС займётся обучением и подготовкой огромного числа украинских солдат.

4 марта 2023 года газета Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Украины Резникова сообщила, что Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

«Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, как она предупреждает, ограничивает продвижение на поле боя», - говорится в статье.

Ранее военный эксперт Илья Крамник заявил, что в странах НАТО истощаются запасы вооружения. В случае большой войны во многих странах альянса боеприпасы закончатся буквально через несколько дней.