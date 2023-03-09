У КПП Верхний Ларс в Грузии образовалась большая пробка в сторону России Фото: REUTERS

У единственного пропускного пункта через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» образовалась огромная пробка из желающих выехать на территорию России на фоне усилившихся протестов в Грузии, об этом сообщила газета «Известия».

В публикации подчеркивается, что автомобили и фуры начали скапливаться в районе «Верхнего Ларса» с вечера 8 марта.

Издание со ссылкой на информацию очевидцев отметило, что в очереди стоят сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами.

Кроме того, указывалось, что в чатах водители интересовались, наличием гололеда на дорогах в России, открыты ли проезды, где можно обменять валюту.

Как писал сайт KP.RU, 6 марта 2023 года депутаты грузинского парламента устроили драку во время рассмотрения проекта закона об иностранных агентах, также проходил митинг против принятия документа.

Протестующие применяли против полиции «коктейли Молотова».

7 марта 2023 года грузинские спецназовцы применили слезоточивый газ и водомёты, чтобы разогнать собравшихся возле парламента в Тбилиси протестующих.

8 марта 2023 года в Грузии продолжились массовые протесты, которые активно развивались 7 марта. Движение на проспекте Руставели снова было перекрыто из-за протестующих.