Российские военные начали занимать окраины Красногоровки Фото: кадр из видео

Части 1-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ начали закрепляться на окраине города Красногоровка, к северу от Авдеевки, из которого украинские боевики часто обстреливают Донецк, об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным «Саймон».

«По окраинам Красногоровки отработали «Грады» и «Солнцепеки». На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», - рассказал офицер.

Как писал сайт KP.RU, ранее офицер с позывным «Саймон» сообщил, что расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в ДНР.

Тем самым бойцы сорвали попытку прорыва ВСУ к населенному пункту Водяное.

«Работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного. Оно уже в значительной степени контролируется нами», - рассказал военнослужащий.