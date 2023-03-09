WSJ: ЦРУ предупреждало Германию о подготовке украинцами диверсий на «Северных потоках» Фото: REUTERS

ЦРУ летом 2022 года направило спецслужбам Германии информацию о том, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на трубопроводе «Северный поток», об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей администрации.

«Выводы об ответственности проукраинской группировки не являются окончательными, однако возможность причастности к взрывам Украины не исключалась с самого начала расследования», - говорится в статье.

По данным издания, США полагают, что Украина имела возможность осуществить данную операцию. Однако, сведений, указывающих на причастность властей Украины к диверсиям, нет.

«Появление такой информации может привести к значительному ухудшению отношений между Киевом и Берлином», - подчеркнули в публикации.

Также издание указало, что немецкое следствие практически полностью исключило начальную версию о причастности России к диверсиям на газопроводах.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

7 марта 2023 года газета New York Times заявила, что, по мнению конгрессменов США, теракт на газопроводах был организован некой проукраинской группировкой. Ничего конкретного американцы однако не уточнили. Херш высмеял это расследование и не стал комментировать его. Затем он анонсировал новое расследование по диверсиям.

Советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев отметил, что публикации в американской прессе о причастности проукраинской группировки к теракту на газопроводах «Северный поток» направлены на то, чтобы пустить по ложному следу расследование инцидента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые публикации американских журналистов о том, что за взрывами на «Северных потоках» якобы могут стоять проукраинские радикалы, являются скоординированным вбросом в СМИ с целью отвлечь внимание от истинных организаторов теракта.