Консул Китая Чжан Мэйфан высмеяла статью газеты New York Times о подрыве «Северных потоков» Фото: REUTERS

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в Twitter высмеяла статью газеты New York Times о подрыве «Северных потоков», намекнув на причастность к теракту администрации США.

«Публикация NYT со ссылкой на официальных лиц США с обвинением «проукраинской группировки» внесла неразбериху в ситуацию со взрывами газопроводов «Северный поток», - написала Мэйфан.

Дипломат подчеркнула, что «это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: «Группировка называется администрацией Байдена?».

Как писал сайт KP.RU, 7 марта 2023 года газета New York Times заявила, что, по мнению конгрессменов США, теракт на газопроводах был организован некой проукраинской группировкой.

Автор расследования о подрыве газопроводов «Северный поток» Сеймур Херш, который в начале февраля 2023 года заявил о причастности водолазов США к установке взрывчатки на трубопроводы летом 2022 года, не стал комментировать публикацию NYT и высмеял ее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые публикации американских журналистов о том, что за взрывами на «Северных потоках» якобы могут стоять проукраинские радикалы, являются скоординированным вбросом в СМИ с целью отвлечь внимание от истинных организаторов теракта.