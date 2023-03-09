Пентагон назвал российскую ракету «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в высокой степени боеспособна, об этом заявил глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк.

«В апреле 2022 года Россия провела испытания МБР «Сармат» - в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое подтверждает критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США», - сказал генерал на слушаниях в конгрессе.

По словам ван Херка, североамериканский континент также способны поразить российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Офицер в своей речи отметил применение Россией на Украине новой гиперзвуковой ракеты.

Как писал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года стало известно о запуске производства стратегической ракеты «Сармат».

«Сармат» является самой мощной и с наибольшей дальностью поражения целей ракетой в мире, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.

Ракета «Сармат» уникальна тем, что способна поразить на Земле любой контент с подлетом с любой стороны, а потому выстроить против такой ракеты эффективную противовоздушную оборону становится очень не просто.

В полете к выбранной цели «Сармат» может обогнуть как Северный, так и Южный полюса Земли.

20 марта 2022 года в Ивано-Франковской области на Украине впервые ударом гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» был уничтожен большой подземный склад боеприпасов под серьезными бетонными перекрытиями и на приличной глубине.