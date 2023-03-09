В Харьковской области произошло около 15 взрывов Фото: REUTERS

На Украине в Харьковской области зафиксировано около 15 взрывов, об этом написал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 9 марта 2023 года по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Как писал сайт KP.RU, 9 марта 2023 года воздушная тревога объявлялась в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно онлайн-карте, сигнал воздушной тревоги звучал около 00.03 мск.

Помимо этого сигнал тревоги прозвучал на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Донецкой областей.

Ранее 7 марта 2023 года по всей территории Украины три раза объявлялась воздушная тревога.

Напомним, с 10 октября 2022 года Вооруженные силы России в ответ на теракт киевского режима на Крымском мосту стали наносить удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры Украины.