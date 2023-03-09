Власти Одесской и Харьковской областей сообщили о проблемах с энергоснабжением Фото: REUTERS

Власти Одесской и Харьковской областей на Украине сообщили о проблемах с электроснабжением в результате повреждений объектов инфраструктуры.

Соответствующие заявления опубликованы в Telegram-каналах областных администраций.

Как писал сайт KP.RU, глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе зафиксировано около 15 взрывов.

Также сообщалось, что 9 марта 2023 года по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что воздушная тревога объявлялась в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Помимо этого сигнал тревоги прозвучал на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Донецкой областей.

Напомним, с 10 октября 2022 года Вооруженные силы России в ответ на теракт киевского режима на Крымском мосту стали наносить удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры Украины.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушная тревога в регионах Украины объявляется каждый день, иногда - по всей стране.