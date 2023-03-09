MDR: Украинские беженцы пожаловались на оскорбления и случаи нападений на востоке Германии Фото: REUTERS

Беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии, об этом заявил портал MDR.

«Я чувствую, что многие немцы злы на нас», - приводит портал слова беженки Ирины.

Со слов женщины, пожилой мужчина наорал на нее на парковке из-за ее «дорогой машины» и потребовал «отправить деньги на Украину и уезжать».

Также издание сообщило, что украинка по имена Алина несколько раз сталкивалась с оскорблениями, также было несколько случаев, когда неизвестные повреждали ее автомобиль.

Портал отмечал, что во время демонстраций в Лейпциге украинцам и их сторонникам приходилось выслушивать грубые оскорбления в свой адрес.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года издание Liverpool Echo сообщало, что в Великобритании растет число бездомных украинских беженцев.

В публикации названы причины, почему украинцы лишаются жилья, среди которых личные конфликты с британцами, у которых они живут, и несоблюдение надлежащих домашних правил.

8 марта 2023 года газета Rzeczpospolita сообщила, что недавно радостно принимающая всех беженцев с Украины Польша, решила что некоторые из выданных украинцам пособий оказались необоснованными, и теперь пытается вернуть свои деньги обратно.