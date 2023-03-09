вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Нижневартовске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженный мужчина удерживает ребенка в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Мужчина произвел выстрел в воздух с балкона, когда сотрудники МЧС попытались вскрыть двери. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

«В дежурную часть в Нижневартовске поступило сообщение от местной жительницы, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. И заперся с ребенком в квартире», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ведомстве, где подчеркнули, что мужчина никому не открывает дверь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Югре, на данный момент на месте находятся все экстренные службы. По предварительной информации, были эвакуированы жильцы дома.

Напомним, в апреле прошлого года вооруженный мужчина удерживал собственного трехлетнего сына в квартире в Чите, угрожая убить ребенка. Как писал сайт KP.RU, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мужчины.