Власти Запорожья заявили о 40-тысячной украинской группировке в районе Пришиба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Запорожской области зарегистрировали присутствие 40-тысячной группировки Вооруженных сил Украины (ВС) в районе поселка Пришиб, который расположен в 50 километрах к северу от Мелитополя. Такое заявление в четверг, 9 марта, сделал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Евгений Балицкий.

«Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», - заявил глава региона в эфире канала «Россия 24», отметив, что военные докладывают о своей готовности, а также была организована «крепкая двойная линия как минимум глубокого эшелонирования».

Напомним, ранее Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия создает наступательную группировку для того, что организовать атаку в Запорожской, сообщив также о концентрации солдат ВСУ в Днепропетровской области.

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