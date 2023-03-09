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НовостиОбщество9 марта 2023 9:02

Глава Амурской области Василий Орлов предложил устанавливать в школах и больницах региона автономные системы очистки воды

Губернатор поручил изучить потребность социальных учреждений в таком оборудовании
Ксения БОГДАНОВА
Установка локальных систем очистки поможет более эффективно обеспечивать жителей Приамурья качественной питьевой водой.

Установка локальных систем очистки поможет более эффективно обеспечивать жителей Приамурья качественной питьевой водой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил установить в школах, больницах и других социальных учреждениях региона автономные системы очистки воды. В Приамурье успешно реализуется федеральный проект «Чистая вода». Использование локальных систем очистки поможет более эффективно обеспечивать население качественной водой.

«Одномоментно решить проблему очистки воды по всей области нельзя. Нацпроект и его программа «Чистая вода» работает, строим водозаборы, новые скважины – это трудоемкий и долгий процесс, - отметил Василий Орлов. - Для того, чтобы решить проблему локально, можно устанавливать автономные системы очистки воды в социальных учреждениях. Например, там, где в этом году оборудуют школьные кафе, можно сразу установить такое оборудование».

В ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологического благополучия населения области Василий Орлов поручил правительству региона изучить потребности школ, детских садов, больниц и других социальных объектов в автономных системах очистки воды и установить такое оборудование там, где это необходимо.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Приамурье заменили сети и ввели в эксплуатацию новые источники водоснабжения в сёлах Садовое, Новоалександровка и Козьмодемьяновка Тамбовского округа. После реконструкции показатели воды в поселках значительно улучшились. Повысить микробиологическую безопасность питьевой воды удалось и в Ивановском округе. Там в школах, детских садах, интернатах и других социально-значимых объектах уже установили локальные системы фильтрации и бактерицидной очистки воды.

Василий Орлов также обсудил с региональным правительством вопросы питания школьников. По данным областного Роспотребнадзора, за последние два года наметилась тенденция снижения заболеваемости гастритом и дуоденитом среди детей и подростков. С 2020 года все дошкольники и 85% учеников 5-11 классов Приамурья обеспечиваются горячим питанием в школах. Теперь региональные власти намерены сосредоточиться на повышении качества питания и создании комфортных условий. Среди текущих задач - преобразование школьных столовых в школьные кафе, подача блюд в формате «шведский стол», увеличение продолжительности перемен для обедов учащихся 5-11 классов, а также возможность посещения столовой после окончания уроков.