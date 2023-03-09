Глава Амурской области Василий Орлов предложил устанавливать в школах и больницах региона автономные системы очистки воды

Установка локальных систем очистки поможет более эффективно обеспечивать жителей Приамурья качественной питьевой водой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил установить в школах, больницах и других социальных учреждениях региона автономные системы очистки воды. В Приамурье успешно реализуется федеральный проект «Чистая вода». Использование локальных систем очистки поможет более эффективно обеспечивать население качественной водой.

«Одномоментно решить проблему очистки воды по всей области нельзя. Нацпроект и его программа «Чистая вода» работает, строим водозаборы, новые скважины – это трудоемкий и долгий процесс, - отметил Василий Орлов. - Для того, чтобы решить проблему локально, можно устанавливать автономные системы очистки воды в социальных учреждениях. Например, там, где в этом году оборудуют школьные кафе, можно сразу установить такое оборудование».

В ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологического благополучия населения области Василий Орлов поручил правительству региона изучить потребности школ, детских садов, больниц и других социальных объектов в автономных системах очистки воды и установить такое оборудование там, где это необходимо.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Приамурье заменили сети и ввели в эксплуатацию новые источники водоснабжения в сёлах Садовое, Новоалександровка и Козьмодемьяновка Тамбовского округа. После реконструкции показатели воды в поселках значительно улучшились. Повысить микробиологическую безопасность питьевой воды удалось и в Ивановском округе. Там в школах, детских садах, интернатах и других социально-значимых объектах уже установили локальные системы фильтрации и бактерицидной очистки воды.

Василий Орлов также обсудил с региональным правительством вопросы питания школьников. По данным областного Роспотребнадзора, за последние два года наметилась тенденция снижения заболеваемости гастритом и дуоденитом среди детей и подростков. С 2020 года все дошкольники и 85% учеников 5-11 классов Приамурья обеспечиваются горячим питанием в школах. Теперь региональные власти намерены сосредоточиться на повышении качества питания и создании комфортных условий. Среди текущих задач - преобразование школьных столовых в школьные кафе, подача блюд в формате «шведский стол», увеличение продолжительности перемен для обедов учащихся 5-11 классов, а также возможность посещения столовой после окончания уроков.