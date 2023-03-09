Водитель объяснил пробку на КПП "Верхний Ларс" в Грузии сходом лавины. Фото: https://t.me/VerhniyLars

Россиянин Алексей рассказал о причинах образования пробки на КПП «Верхний Ларс» со стороны Грузии. На границе с Россией выстроились сотни машин, люди стоят по 10 часов. Многие машины с российскими номерами, но есть и с грузинскими.

По словам мужчины, затор вовсе не связан с беспорядками, которые разгораются в Грузии уже несколько дней. Причина пробки - сход лавины.

- В общей сложности, с учетом пробки перед грузинским КПП и российским, потратили около 10 часов, - рассказывает мужчина «Газете.Ru».

Причиной пробки он называет не только погодные условия и плохо расчищенные дороги.

- Еще стоим из-за хамского поведения на дороге некоторых водителей, которые «лезут» и по обочине, и по встречной полосе. Никакой связи с протестами в Грузии, — рассказал он.

Но не всем повезло преодолеть КПП за 10 часов, были и те, кто проводил в пробке по 15 часов.

- Стоим в пять рядов. Все перекрыли, все лезут, как хотят. Ну, это просто бардак со стороны людей, которые уезжают, и могу сказать, что это не связано абсолютно ни с чем, кроме того, что с пятого числа была закрыта граница. Поэтому все пытаются уехать, все пытаются попасть домой, дело не в беспорядках, — рассказал собеседник «Известий».

На границе выстроилось несколько сотен автомобилей, передает "360".

Тем временем, по итогам массовых акций протеста, прошедших в Тбилиси 7—8 марта из-за законопроекта об иноагентах, задержаны 133 человека. Демонстранты закидали сотрудников правоохранительных органов «коктейлями Молотова». Для разгона толпы полицейские использовали водометы и слезоточивый газ, пишет RT.