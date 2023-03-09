Предотвращено покушение СБУ на лидера Приднестровья Красносельского. Фото: Пресс-служба вице-премьера РФ Д.Рогозина/ТАСС

Министерство государственной безопасности Приднестровья заявило о предотвращении покушения на лидера ПМР Красносельского, отметив, что преступление планировала Служба безопасности Украины (СБУ).

«Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики», - сказано в сообщении, где также отмечается, что подозреваемые были задержаны и на данный момент уже дают признательные показания.

В отношении задержанных заведены уголовные дела по нескольким статьям: «Приготовление к террористическому акту», а также «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

Напомним, в конце февраля этого года Министерство обороны РФ заявило о признаках подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Приднестровье. Как сообщалось, российское военное ведомство зарегистрировало серьезное скопление личного состава украинских войск, а также и техники на границе.