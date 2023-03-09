Главред РБК Канаев заявил об аресте имущества из-за штрафа в размере пяти тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главред РБК Петр Канаев сообщил о том, что судебный пристав наложила арест на имущество из-за невыплаченного штрафа в размере 5000 рублей за неуказание иноагентом центра «Сова»*, назвав такое наказание несоразмерным.

Сообщается об аресте квартиры и дачи в Ступинском районе из-за несвоевременной оплаты наложенного на редакцию штрафа в 4000 рублей, а также пени в размере 1000 рублей по статье о «Распространении в СМИ информации об иностранных агентах либо производимых ими материалов без указания на статус иностранного агента». Причиной для выписки соответствующего штрафа стало то, что в одной из статей РБК о центре «Сова»*, который ранее был признан иноагентом, не указывался его статус иностранного агента.

«Я получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества сегодня утром через Госуслуги», - приводит РБК заявление Канаева, который отметил, что таких сообщений приходит много, одно из которых он мог случайно не заметить.

Канаев также отметил, что обычно штрафы автоматически списывались с зарплаты. «Решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 рублей с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным», - добавил он.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.