«Счастливая мама»: Росгосцирк устроил праздник для многодетных мам страны 8 Марта

Десятки многодетных семей по всей России стали участниками социальной акции Росгосцирка «Счастливая мама». Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Десятки многодетных семей по всей России, воспитывающих 9 и более детей, отмеченных знаком «Материнская доблесть» 1 степени, посмотрели цирковые представления вместе с мамами, которые стали участницами социальной акции Росгосцирка «Счастливая мама».

Непосредственно 8 Марта мам встречали в Саратовском, Нижегородском, Ростовском, Владивостокском, Новосибирском и Нижнетагильском цирках. Мероприятие прошло совместно с администрациями регионов. По словам главы Росгосцирка Сергея Белякова, цирковое искусство способно сделать многодетных мам еще чуточку счастливее.

«Уже второй год подряд мы реализуем социальную акцию «Счастливая мама», приглашая многодетные семьи на представления в цирки. И получаем такой мощный позитивный отклик от зрителей, что в очередной раз убеждаемся, что счастья много не бывает. Мы увидели горящие глаза детей, улыбки на лицах их мам. Эта лучшая оценка нашей работы», – отметил Сергей Беляков.

В фойе Саратовского цирка праздничную атмосферу создал коллектив народных инструментов. Гостей встречали аниматоры и яркий интерактив, наполненный конкурсами и атмосферой весеннего праздника. Ну а главное приключение – единственный в России цирковой мюзикл на воде «Одиссея» – привело в восторг зрителей. Татьяна Балязина пришла на представление вместе с девятью детьми. По их словам, это удивительный подарок.

«Мне очень приятно, что нам уделили такое внимание. И дети счастливы. Получился праздник для всей нашей семьи», – поделилась впечатлениями после спектакля многодетная мама.

В Нижегородском цирке незабываемые впечатления в компании цирковых артистов получили шесть семей региона. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

В Нижегородском цирке незабываемые впечатления в компании цирковых артистов получили шесть семей региона. Каждая из них воспитывает от 9 до 16 детей. Для гостей цирка подготовили подарки и провели экскурсию по цирковому закулисью, где ребята и их родители узнали секреты воздушных гимнастов, жонглеров, акробатов, дрессировщиков экзотических животных. Сопровождала гостей клоунесса Лада Сарнацкая. А после все отправились на представление «Пять континентов» заслуженного артиста России Гии Эрадзе.

Участниками акции в Нижнетагильском цирке стали многодетные мамы, воспитывающие 11 детей и награжденные знаком отличия «Материнская доблесть» – Юлия Мальцева и Екатерина Халлилаева. Они со своими семьями посетили премьеру циркового представления «Звёзды мирового цирка».

В Нижнетагильском цирке участниками акции стали многодетные мамы, воспитывающие 11 детей и награжденные знаком отличия «Материнская доблесть». Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

А во Владивостоке цирк посетили три многодетных семьи, в которой воспитываются 16. 16 и 18 детей. Почётных гостей поздравил руководитель программы «Шоу воды, огня и света» Анатолий Сокол. В Ростовском цирке многодетные мамы посмотрели представление «Всемирно известного цирка Филатовых». А в Новосибирске – шоу «Бурлеск».

Социальная акция «Счастливая мама» в ближайшие выходные также пройдет в Рязанском, Тульском, Магнитогорском и других филиалах компании Росгосцирк.