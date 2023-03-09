Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии меры по нормализации отношений Турции и Сирии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом предпринимаемые Москвой меры по нормализации отношений Турцией и Сирией.

«У нас общие позиции в пользу сохранения единства, территориальной целостности, суверенитета Сирии. Мы поделились информацией о работе астанинского формата, об усилиях по содействию нормализации отношений между правительством Сирии и правительством Турецкой Республики», – сказал глава российского МИД на пресс-конференции.

Также Лавров обсудил с саудовским коллегой гуманитарные проблемы, усугубившиеся в результате землетрясений. Дипломат отметил, что Россия оказывает необходимую помощь Сирии, так же как и арабские страны. Такая «гуманитарная солидарность» должна создать условия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, отметил он.

Ранее Лавров заявлял, что Турция попросила у России содействия в нормализации отношений с Сирией.