Новая масштабная акция протеста проходит в центре Тбилиси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тбилиси снова началась акция протеста. Несогласные с принятием закона об иноагентах заполонили центральный проспект города. Помимо требований отозвать проект и освободить задержанных во время предыдущих протестов, сообщает Sputnik Грузия.

Акция протеста стартовала в центре Тбилиси у здания парламента Грузии. Митингующие перекрыли центральный проспект города. Участники акции требуют завершить процедуры по отзыву законопроектов об «иноагентах» и освободить задержанных во время протестов.

Сообщается, что возле здания парламента собралось несколько тыс. человек, территория продолжает заполняться. Перед началом акции организаторы предупредили о возможных провокациях, цель которых — представить мероприятие как насильственное. Они попросили собравшихся не реагировать на такие попытки.

Отметим, что акции протеста в Грузии проходят уже третий день подряд. Митингующих поддержала президент Саломе Зурабишвили, которая покинула страну. Законопроекты, разрабатываемые парламентом, также раскритиковали на Западе.