Гастроэнтеролог ответила, кому нельзя есть красное мясо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красное мясо может навредить здоровью, особенно, если у человека имеются проблемы. Гастроэнтеролог «Теледоктор24» Екатерина Есакова ответила, кому лучше воздержаться от такой пищи.

Частое употребление говядины, свинины, повышает уровень холестерина и артериального давления, а вместе эти проблемы усиливают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, красное мясо может стать причиной возникновения рака толстого кишечника.

- Так что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией лучше воздержаться от такой пищи, - говорит врач «Газете.Ru».

Но ошибочно полагать, что красное мясо исключительно вредно. Оно содержит много питательных веществ - витамины группы В, железо, цинк, селен и другие витамины, и минералы. Если мясо исключается из рациона полностью, то нужно вводить взамен продукты растительного происхождения, содержащие много нутриентов, пишет RT.

Многие современные диеты предполагают отказ от мяса, якобы ради красоты и здоровья. Однако врачи уверены, что при таком подходе к питанию пострадают и внешний вид, и физическая форма. Мясо нужно есть в любом возрасте, пишет газета "Известия" со ссылкой на врачей.

А вот регулярное употребление красной рыбы снизит риск возрастных изменений зрения, а также поможет в профилактике дегенеративных заболеваний головного мозга и остеопороза у пожилых людей, передает Москва 24.