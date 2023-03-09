Ветеринар предупредила об опасности купания кошек шампунем для людей Фото: Олег УКЛАДОВ

Ветеринар Богдан Галкин предостерег владельцев котов от мытья животных шампунем для людей.

Мыть кошек стоит только по мере необходимости, устраивать раз в неделю большую стирку – плохая идея. Если дошло до купания, то использовать исключительно кошачьи средства гигиены, так как «человеческие» могут навредить.

- У кошек другой уровень pH кожи, не такой как у человека. Поэтому человеческие средства будут сушить кожу. Мыть их надо только специализированными шампунями, - сказал Галкин NEWS.ru.

Кошек с пушистой шерстью купают только если «извалялись», а вот животных потеющих пород, нужно мыть пару раз в неделю. К таким относятся сфинксы. За ними нужен особый уход, иначе начнут плохо пахнуть и оставлять после себя желтые пятна.

По прихоти хозяев в клиниках кошкам удаляют когти, а собакам выдирают клыки и прижигают голосовые связки. После неудачных «процедур» зачастую животные-инвалиды оказываются на улице.

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