В Госдуме заговорили о заморозке процентов по кредитам для участников СВО Фото: Александр КОЦ

Правительство всячески поддерживает участников спецоперации. Для их семей предоставляются различные льготы. Теперь же власти поддержали законопроект об отмене штрафов за неоплату ЖКУ. Инициатива коснется всех участников спецоперации: мобилизованных, добровольцев и их семей. О нововведении сообщают «Известия».

Депутат Государственной Думы Наталья Костенко поддержала предложение и добавила, что стоит активнее прорабатывать вопросы помощи мобилизованным.

- Я считаю, что необходимо совершенствовать законодательство, касаемо кредитных каникул, для участников СВО, - сказала парламентарий интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что сегодня банковские каникулы равны сроку мобилизации, но целесообразно их увеличить.

- Я предлагаю увеличить срок, до окончания СВО. И убрать начисление процентов по обслуживанию долга, во время каникул, - поделилась своей инициативой депутат.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о распространении по всей территории страны системы «паспорта семьи мобилизованного». В документе будут отображены потребности семьи бойца, пишет РИАМО.

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