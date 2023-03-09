Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом, об этом он заявил в Telegram-канале.

«Сегодня вечером совершен тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненных и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте»,- сказал Нетаньяху.

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля 2023 года Нетаньяху заявил, что с президентом России Владимиром Путиным был достигнут компромисс, который устраивает обе стороны.

«В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России», - заявил премьер-министр.

По его словам, мирное урегулирование украинского конфликта возможно, однако только если обе стороны конфликта проявят инициативу, а Вашингтон «не будут возражать против этого».

«Таким образом, если есть заинтересованность в этом, то мы рассмотрим возможность такой роли», - отметил он.