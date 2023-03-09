Гастроэнтеролог отнес частую изжогу к симптомам рака Фото: Shutterstock

Гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что изжога, особенно если она проявляется часто, может свидетельствовать о тяжелых заболеваниях — желчнокаменной болезни, проблемах с соединительной тканью и сердцем. Также за этим симптомом может скрывать гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая в отсутствии лечения может привести к онкологии. Слова гастроэнтеролога приводит Газета.ru.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь бывает тогда, когда забросы кислоты, щелочи из нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта идут прямо в пищевод. Нежные клетки последнего не приспособлены к такой агрессивной среде, поэтому клетки начинают делиться неправильно, приводя к «пищеводу Баррета», который уже считается предраковым состоянием.

— Если не обращать на это внимания и не лечить, то может развиться рак пищевода, симптомом которого также является изжога, – предостерег Андрей Якушев.

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