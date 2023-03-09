КГБ Белоруссии: спецслужбы Польши причастны к проведению диверсии против самолета А-50 Фото: кадр из видео

КГБ Белоруссии считает весьма вероятным, что к проведению акции по подрыву российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах причастны спецслужбы Польши.

Как писал сайт KP.RU, 7 марта 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытке диверсии с самолетом А-50 в Мачулищах.

«СБУ, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму», - сообщил белорусский лидер.

Лукашенко пояснил, что родственники его в Австрии некоторые, некоторые в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов.

2 марта 2023 года Минобороны Белоруссии продемонстрировало видео телеканала «Беларусь-1» с исправным российским самолетом А-50.

«На ваших экранах — знаменитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на дежурстве в аэропорту Мачулищи, что под Минском», - говорится в сюжете.

Ведущая подчеркнула, что «это тот самый самолет, который стал накануне главным героем очередного фейка от беглых экстремистов».